نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تجديد تأشيرة الإقامة بالإمارات بموقع الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد تأشيرة إقامة الوافدين داخل دولة الإمارات هي أحد الاستعلامات الإلكترونية اليومية التي يهتم بها قطاع كبير من الوافدين وأصحاب الأعمال الذين يمتلكون نسبة عمالة أجنبية لديها، وتمنح الإدارة العامة للجوازات الإماراتية تجديد تأشيرة الإقامة خلال فترة سماح لا تتعدي 30 يوم من تاريخ انتهائها علي نظام الجوزات الإلكتروني بالإمارات، لذلك تنصح الجوزات الإماراتية جميع مقيمها بضرورة تجديد الإقامة بها قبل انتهاء المدة المسموح بها حتي لا يتم التعرض إلى غرامات مالية قد تطول صاحب الإقامة أو صاحب العمل التابع له كل مغترب، علماً بأن هناك غرامات متتالية يتم فرضها علي كل مخالف في حالة عدم تجديد الإقامة، ويتم تجديد تأشيرة الوافدين بالإمارات إلكترونياً دون الذهاب إلى الجوازات الإماراتية.

غرامات عدم تجديد تأشيرة الإقامة بالإمارات

توضح الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب الإماراتية لجميع المواطنين المقيمين أو أصحاب الأعمال “الكفيل” داخل جميع مدن دولة الإمارات عدد من الغرامات التي يتم فرضها في حالة عدم التجديد في الوقت المسموح به، وتأتي الغرامات كالتالي:

يتم فرض مبلغ 25 درهم إماراتي يومياً لمدة تصل إلى 180 يوم أي ما يعادل 6 شهور.

يتم فرض مبلغ 50 درهم إماراتي يومياً عن كل يوم تأخير خلال ال6 شهور المتتالية.

يتم فرض مبلغ 100 درهم إماراتي يومياً عن كل يوم تأخير بعد تعدي فترة تزيد عن عام كامل.

شروط تجديد تأشيرة الوافدين داخل دولة الإمارات

من أجل تجديد تأشيرة الإقامة الخاصة بجميع الوافدين بالإمارات أو تجديد تأشيرة العائلات التابعة لهم، أو لصدور التأشيرة الخاصة بالعمل، يجب توافر المتطلبات التالية حتي يتم التجديد بطريقة صحيحة:

يجب أن يكون الكفيل التابع له كل مقيم يمتلك إقامة سارية الصلاحية.

كل من يتعدى عمر ال18 عام يجب أن يجتاز الفحص الإلزامي الخاص باللياقة الصحية.

إلزامياً يجب توافر بطاقة تأمين صحي لمن يقيم في إمارة أبو ظبي وإمارة دبي.

يجب أن يتم تجديد البطاقة الخاصة بالهوية من خلال الهيئة الاتحادية الخاصة بالهوية والجنسية.

وثائق هامة يجب توافرها عند تجديد إقامة الوافدين بالإمارات

عند تقديم طلب من أجل تجديد تأشيرة الإقامة الخاصة بكل مقيم، يجب تحضير المستندات والوثائق التالية حتي تم التجديد سريعاً من الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب دبي:

يجب تقديم استمارة إلكترونية أو من خلال المكاتب المرخصة الخاصة بالطباعة وتقديمها إلى الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب بالإمارات.

يجب توافر جواز السفر الأصلي للشخص المكفول الراغب في تجديد الإقامة الخاصة به.

توافر صورة شخصية للشخص المكفول.

رابط تجديد تأشيرة الوافدين داخل دولة الإمارات

يتوفر تجديد بطاقات الإقامة إلكترونياً بالأمارات، الخاصة بجميع المغتربين والعاملين داخل جهات عمل مختلفةـ أو لتجديد تأِشيرة زيارة العائلات التابعة لديهم من خلال خطوات التجديد التالية:

الدخول إلكترونيا لتجديد تأشيرة الإقامة من خلال: الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب. تحديد نوع الخدمة المراد استخدامها من خلال الموقع الإلكتروني. اختيار خدمة تجديد تأشيرة إقامة وافد أو تابع وفق رغبة كل شخص. متابعة الخطوات الإلكترونية من خلال إدخال كافة البيانات والمعلومات من خلال نموذج التجديد الإلكتروني.

تطبيقات تجديد الإقامة داخل الإمارات

توفر الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب إمكانية تقديم طلب إلكتروني خاص بأذن الدخول إلى دول الأمارات أو تقديم طلب خاص بالزيارة أو الإقامة من خلال التطبيقات الإلكترونية التالية: