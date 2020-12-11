نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية (PCC) إلكترونياً بالإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهادة بحث الحالة الجنائية أو ما تعرف أيضاً بشهادة حسن السير والسلوك هي عبارة عن السجل الجنائي للشخص، وتطلبها الجهات الرسمية سواء للعمل أو الدراسة أو الهجرة أو الحصول على ترخيص أو أية أمور أخرى يتطلب وجودها للتأكد من أن الشخص المتقدم إليها ليس لديه سجل إجرامي أو أية مخالفات أخلاقية أو مالية، أو عدم اتهامه في أية جرائم مخله بالشرف والأمانة أو عدم قيده كمتهم في أية بلاغات جنائية، وتفيد أن هذا الشخص حسن السير والسلوك.

وتوفر دولة الإمارات العربية المتحدة شهادة بحث الحالة الجنائية أو شهادة حسن السير والسلوك لمواطني الدولة وأيضًا للمقيمين على أرضها، كما توفرها أيضاً لمن يعيشون حالياً خارجها بشرط أن يكون قد سبق لهم الإقامة من قبل داخل الإمارات.

طرق طلب شهادة بحث الحالة الجنائية إلكترونيا:-

شهادة بحث الحالة الجنائية أو حسن السير والسلوك يمكن الحصول عليها بدولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر من موقع رسمي في الدولة وذلك كالتالي:-

* خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية من وزارة الداخلية الإماراتية وذلك وفقا لما هو موضح كما يلي:-

* طلب شهادة بحث الحالة الجنائية من خلال الموقع الإلكتروني لحكومة دبي طبقاً لما هو موضح كما يلي:–

الوثائق المطلوبة للحصول على شهادة حسن السير والسلوك بالإمارات للمواطنين والمقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة:-

* يجب أن يكون لدي الشخص بطاقة هوية سارية المفعول وصادرة من سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة.

* نسخة من جواز السفر.

* بيان من الشخص بأنه ليس له أية سوابق أو قضائية جنائية معلقة.

* أن يكون لدي الشخص طالب الحصول على شهادة حسن السير والسلوك بريد إلكتروني فعال.

* صورة شخصية تكون خلفيتها بيضاء.

الوثائق المطلوبة من الذين يعيشون خارج دولة الإمارات وسبق لهم الإقامة بها من قبل:-

أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الذين يعيشون خارجها وسبق إقامتهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة طلب الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية إلكترونية وذلك من خلال ما يسمي صحيفة البصمات العشرية والمعتمدة من سفارة دولة الإمارات في الخارج ووزارة الخارجية في بلد المتقدم للحصول على شهادة حسن السير والسلوك، والتي يمكن الحصول عليها من الإدارة التي تقوم بذلك في مركز الشرطة بالبلد الذي يقيم به الشخص حيث أنها تستخدم في التحقق من هويته بناءً على بياناته البيومترية، ويمكن للشخص تقديم طلب الحصول عليها عبر موقع وزارة الداخلية الإماراتية أو مركز شرطة دبي ثم يتم إرفاق طلبه بالحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية بالمستندات الآتية:-

* نسخة ضوئية من جواز السفر الخاص بالشخص المتقدم للحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية.

* عدد (2) صورة فوتوغرافية.

* صورة ضوئية من تأشيرة إقامته السابقة في دولة الإمارات.

* سبب طلب شهادة بحث الحالة الجنائية للعمل أم للدراسة.. إلخ.

* بطاقة البصمات العشرية السابق الإشارة إليها.

رسوم استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية:-

تصدر شهادة بحث الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً لطلب المتقدم للحصول على تلك الشهادة، وتختلف رسوم استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية وفقا لما يلي:-

* اللغة التي صدرت بها شهادة حسن السير والسلوك وذلك بواقع 50 درهم للغة العربية و100 درهم للغة الإنجليزية.

* جنسية طالب الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية.

وأخيراً فإن شهادة بحث الحالة الجنائية أو شهادة حسن السير والسلوك، ذات أهمية كبرى لجميع الأفراد على مستوي العالم، حيث لا يمكن التقدم للعمل أو الهجرة أو الدراسة أو الحصول على الإقامة في أي مكان إلا بعد استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية، حيث أنها تثبت أن ذلك الشخص يتمتع بالسمعة وحسن السير والسلوك وليس له أية سوابق جنائية.