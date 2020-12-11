إصابة 5 أشخاص فى حادث دهس شرقى لندن

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "إكسبرس" البريطانية، انطلقت السيارة على الرصيف بالقرب من سوبر ماركت واصطدمت أولاً بالمارة ثم اصطدمت بشجرة، تم نقل أربعة أشخاص إلى غرفة الطوارئ بحالة خطرة، والخامس تعرض لجروح متفاوتة الخطورة.

وبحسب الصحيفة، تجرى التحقيقات فى الحادث، وبحسب المعطيات الأولية لم يتم تصنيف الحادث على أنه هجوم إرهابى محتمل.