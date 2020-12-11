الصين تضع لمساتها الأخيرة على خطة توزيع لقاحها ضد كورونا

وقالت الشركة، حسب صحيفة "جلوبل تايمز" الصينية، إن التدريبات غطت 31 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية فى البر الرئيسى الصينى، وشاركت فيها أكثر من 40 شركة للمعلومات والتخزين والنقل.
وأشارت الصحيفة، استنادا إلى خبيرة محلية، إلى تسجيل "اللقاح الصينى يوم الأربعاء فى الإمارات العربية المتحدة بفعالية بلغت 86 بالمائة".
وستبدأ بكين فى تطعيم "المجموعات المعرضة للخطر"، كالذين يعملون فى مواقع الحجر الصحى والأشخاص العاملون فى الموانئ والمطارات وحرس الحدود، والجمارك، وعمال قطاع الأغذية المبردة المستوردة.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات تلقيح طارئة قد تمت فى الصين للحالات المستعجلة، وأكدت "غلوبل تايمز" أنه لا توجد "أى ردود فعل سلبية حتى الآن".
كما أكد مسؤولون صينيون أن الطاقة الإنتاجية الصينية للقاح فى بلدهم "ستصل إلى 610 ملايين جرعة بنهاية العام" لترتفع تدريجيا إلى مستويات أعلى.
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