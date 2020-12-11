لقاح إيبيفاك الروسى ضد كورونا يدخل حيز التداول المدنى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" قالت بوبوفا فى اجتماع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين: "تجرى التجارب السريرية فى المرحلة الثالثة من اللقاح الذى أنتجه مركز أبحاث فيكتور".

وبحسب الوكالة، يعتبر "إيبيفاك كورونا" أخف لقاح تم صنعه فى العالم، من حيث الآثار الجانبية، كالألم موقع الحقن، مما يجعله مناسبا لأولئك الذين تم تطعيمهم بلقاحات أخرى أو أصيبوا بالفيروس، لكنهم فقدوا أجسامهم المضادة، وكذلك الأطفال.

وقال رينات ماكسيوتوف، المدير العام لمركز البحوث الفيدرالية لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية فى مركز "فيكتور": "اللقاح آمن تمامًا، أى أنه يمكن استخدامه لكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من كبت المناعة، وحالات الحساسية".

وأضاف: لا يحتوى "إيبيفاك كورونا" على فيروس كورونا نفسه أو حتى أجزائه، فى جوهره توجد "ببتيدات" اصطناعية تمت هندستها مثل بروتينات COVID-19 التى تولد استجابة مناعية.