بيل جيتس : العالم قد ينتهى من أزمة كورونا تماما فى 2022

جدة - نرمين السيد - قال بيل جيتس، رجل الأعمال الأمريكى ورئيس "مؤسسة بيل وميليندا جيتس"، إن توصلنا إلى لقاح فى ظرف 12 شهرا أمر مثير للكثير من الإعجاب، وإن العالم قد يعود إلى وضعه الطبيعى صحيا عام 2022.





وأضاف جيتس بأن "المجموعة الدولية أمام تحد كبير يتعين رفعه لتوفير اللقاح بإنصاف للبلدان المحدودة الموارد المالية، لأن آليات السوق عادة تخدم، على مستوى الدول وداخل الدولة الواحدة على حد سواء، الأغنياء أكثر من الفقراء"، على حد قوله.

ودعا الحكومات إلى تجنيد الإمكانيات لهذا الغرض، مع الأخذ بعين الاعتبار ذوى الدخل المتواضع، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وفيما يتعلق ببرنامج "كوفاكس"، قال بيل جيتس إنه متفائل بأن هذا البرنامج سيلعب دوره فى توفير اللقاح للجميع بشكل عادل، "ولو أن خطواته ليست بالسرعة الكافية"، مشيرا إلى أن البرنامج بحاجة إلى 4 مليارات دولار ليست متوفرة بشكل كامل بعد.

جاءت تصريحات بيل جيتس فى أثناء حديثه إلى الصحيفة الهندية "هندوستان تايمز" عن وباء كورونا والبحوث الجارية لابتكار اللقاحات والاستعدادات للحصول عليها دوليا.

وسبق هذا الحديث الصحفى إعلان مؤسسة بيل جيتس تخصيص مبلغ 250 مليون دولار إضافى "لدعم البحوث، والتوفير المنصف للأدوية الحيوية" فى إطار مكافحة وباء كورونا عبر العالم، مما يرفع قيمة إجمالى الأموال التى استثمرها بيل جيتس فى مكافحة الوباء إلى 1,75 مليار دولار.