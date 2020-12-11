فرنسا ترحب بقرار استئناف العلاقات بين إسرائيل والمغرب

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن باريس تعتبر خطة الحكم الذاتى المغربية للصحراء أساسا لمحادثات جادة وذات مصداقية.

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد أعلن أمس الخميس، أن المغرب وإسرائيل، اتفقتا على إقامة علاقة دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وخلال اتصال بين العاهل المغربى، محمد السادس، والرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قال الأخير إنه أصدر مرسوما رئاسيا، يقضى باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة فى تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب، عقب الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، أمس الخميس، إن بلاده ملتزمة بإقرار سلام عادل فى الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة "العربية".

وأكد ملك المغرب، فى اتصال هاتفى، للرئيس الفلسطينى محمود عباس موقف المغرب الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ودعم المغرب لحل الدولتين، مشيرا إلى أن تدابير إقامة علاقات مع إسرائيل، لا تمس التزام المغرب بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة.