مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر بيرنج

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان المركز الوطنى لإدارة الدفاع، اليوم الجمعة، بحسب قناة روسيا اليوم "رصدت محطات الرادار الروسية هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية فوق المياه الدولية لبحر بيرنج.. وعلى إثرها قامت مقاتلة من طراز ميج-31 تابعة لقوات الدفاع الجوى لأسطول المحيط الهادئ بالتحليق، وقام طاقمها بالتعرف على الهدف وتبين أنه طائرة استطلاع استراتيجية من طراز "أر إس-135" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وقامت المقاتلة الروسية بمرافقتها".

وأضاف البيان أن المقاتلة الروسية "ميج 31" عادت بسلام إلى قاعدة المطار بعد ابتعاد الطائرة الأمريكية عن الحدود الروسية.