فرنسا ترحب بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب

رحبت فرنسا باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، لكنها أكدت تمسكها بضرورة إيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن النزاع في الصحراء الغربية طال أمده ويمثل مخاطر دائمة باندلاع توتر.
جاء ذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على هذه المنطقة المتنازع عليها مقابل تطبيع المغرب للعلاقات مع اسرائيل.
وذكرت الوزارة الفرنسية أن باريس تعتبر الخطة المغربية للحكم الذاتي قاعدة للمباحثات الجدية، التي تتمتع بمصداقية.
وأكدت أن فرنسا عازمة على المساهمة ة بعملية استئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إطار القانون الدولي.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التوصل لاتفاق تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والمغرب، وذلك عقب اتفاقات مماثلة مع الإمارات والبحرين والسودان.
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