يجب أن يشمل الجميع.. جنبلاط يعلق على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

علق وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، على نتائج التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة المئات وخلف دمارا هائلا في العاصمة اللبنانية.

وقال جنبلاط في تغريدة على تويتر "لا يجوز وتحت أي اعتبار ان يقف التحقيق في كارثة المرفأ أمام الحواجز الدستورية أو الطائفية ولا بد أن يشمل الجميع بدون استثناء".

وأضاف جنبلاط "انفجار المرفا جريمة انسانية بحق بيروت وكل لبنان ..تذكروا المحكمة الدولية وتذكروا اننا طالبنا بلجنة تحقيق دولية في انفجار المرفأ".

وحذف السياسي اللبناني البارز التغريدة وكتب أخرى قائلا "التحقيق في انفجار المرفأ يجب ان يشمل الجميع فوق كل اعتبار طائفي او سياسي أو دستوري".

وأكمل "كارثة المرفأ جريمة بحق الانسانية و بحق اهل بيروت ولبنان.. احترموا شعور اهل الشهداء والجرحى وشعور الذين فقدوا كل شيء .حافظوا على القضاء وعززوا استقلاليته فوق الحسابات الضيقة".

وفي وقت سابق، وجه المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت اتهامات إلى حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بالإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.