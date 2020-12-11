دفع المخالفات المرورية الإمارات 2020 تطبيق برنامج moi استعلام برقم اللوحة وزارة الداخلية

دفع المخالفات المرورية الإمارات 2020 تتم بسهولة من خلال الكثير من المواقع الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم خدمة دفع المخالفات المرورية إلكترونياً، ووفق ما نشر بموقع وزارة الداخلية فقد تم إنجاز نحو 6042401 خدمة ناجزة، ومن خلال موقع ثقفني الذي يهتم بتقديم كافة الخدمات لتسهيل التواصل بين الخدمة والمستفيد بها، نقدم لكم شرح وافٍ حول كيفية استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2020- 1442، والدخول على تطبيق برنامج دفع المخالفات moi، وأيضاً كيفية استخدام موقع مركبتي وتسجيل الدخول به ثم البحث عن المخالفة المعلقة والاستعلام عنها برقم اللوحة أو بالرمز المروري، ضمن خدمات المرور والدوريات وزارة الداخلية الإمارات.

دفع المخالفات المرورية الإمارات 2020

تقدم وزارة الداخلية الإمارات العربية المتحدة ضمن الخدمات الإلكترونية موقع وزارة الداخلية، خدمة دفع المخالفات المرورية إلكترونياً، حيث يمكن لحاملي رخص القيادة وأصحاب المركبات من تسديد المخالفات المرورية بإتباع الأتي:

الضغط على الرابط السابق

ثم الضغط على زر (اختر المخالفات)

يحولك إلى صفحة بها (التالي) يتم الضغط عليه

انتظر يحمل صفحة أخرى

وتتطلب التسجيل في موقع وزارة الداخلية

ثم تسجيل دخول العضوية (اسم المستخدم – كلمة المرور)

أو تسجيل الدخول بالهوية الرقمية.

ثم استكمال كافة الخطوات التي تظهر لك ووضع رقم اللوحة أو الاستعلام بالرمز المروري، أو عن طريق رخصة القيادة.

استعلام المخالفات المرورية أبو ظبي

من الدخول على موقع شرطة أبو ظبي يتم استعلام المخالفات، فقد خصصت شرطة دبي رابط استعلام المخالفات المرورية 2020 كما يظهر من الصورة التالية: يتطلب تعبئة بيانات للاستعلام.

كما يظهر من الصورة السابقة أنه يمكنكم اتباع خطوات الاستعلام باختيار كتابة:

رقم الهوية (مخالفات الأفراد): يتطلب كتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة.

باستخدام بيانات اللوحة: ( وضع الرمز المروري- ورقم اللوحة- واختيار مصدر اللوحة- واللون- وفئة اللوحة)

عن طريق الرمز المروري

أو معلومات رخصة القيادة: بوضع (رقم الرخصة- مصدر الرخصة)

ثم استكمال الخطوات بوضع الرمز البريدي الذي يظهر بالصورة بعد تعبئة طريقة الاستعلام، ثم الضغط على استعلام، وهذا الموقع يستعلم منه عن المخالفات المرورية في دبي والشارقة وأبو ظبي وجميع المحافظات باختيار مصدر اللوحة، كما به الاستعلام عن المخالفات المرورية في دولة أخرى.

برنامج دفع المخالفات moi

كما خصصت وزارة الداخلية الإمارات رابط تطبيق MOI UAE‏ الإمارات لكل الهواتف الذكية، حيث متاح لهواتف الأندرويد عبر تطبيقات متجر جوجل بلاي، وهواتف الآيفون، وهواتف هواووي، وتجد كافة الروابط لدخول التطبيق وتحميله على هاتفك الذكي من الدخول على موقع وزارة الداخلية ضمن الأيقونات اسفل الموقع في خانة تحميل تطبيقات المحمول.

بوابة مركبتي البوابة الاتحادية للمركبات

تقدم بوابة مركبتي خدمات إلكترونية كثيرة من خلال البوابة الاتحادية للمركبات “مركبتي” الاستفادة لجميع ملاك المركبات والسائقين في دولة الإمارات العربية المتحدةـ، ويمكن بسهولة دفع المخالفات المرورية بعد التسجيل في موقع مركبتي والبحث عن المخالفات، ثم اختيار المخالفات لسدادها، والدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الائتمان.

خطوات دفع مخالفات المرور الإمارات إلكترونياً بموقع مركبتي

يتطلب موقع مركبتي التسجيل بالموقع ثم تسجيل الدخول، وإكمال البحث السريع عن طريق النموذج الخاص بالموقع، ونوضح لكم كيفية تسجيل مستخدم جديد باتباع الأتي:

الدخول على بوابة مركبتي EVG من الرابط السابق

ثم في الأسفل (تسجيل الدخول) من شبق وسجل يدون الرمز البريدي وكلمة المرور ثم زرد تسجيل الدخول

من لم يسبق التسجيل يختار التسجيل ( الأفراد- أم المؤسسات)

ثم الضغط على (مستخدم جديد)

يتم تحويلك إلى الحصول على متطلبات التسجيل بمراجعة التفاصيل مع إدارة ترخيص الأليات والسائقين.

الرمز المروري، والبريد الإلكتروني، ورقم هاتف متحرك

ثم الضغط على زر إكمال العملية النهائية

تحولك لصفحة تسجيل البيانات السابقة المطلوبة.

كشف المخالفات المرورية شرطة دبي

وبسهولة يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع شرطة دبي، الذي يتيح الخدمة للجمهور للاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على المركبة، وكذلك المخالفات المرورية المسجلة على رخصة القيادة، وأيضاً عرض النقاط المرورية المدونة على الملف الخاص بالمستفيد، وكيفية استخدام الخدمة ورسومها تجدها بالرابط السابق، كما يتم التقديم على الخدمة ومتابعة الطلب، ويتم استعلام ودفع المخالفات المرورية عن طريق كتابة (الرمز المروري- أو رقم الرخصة- أو رقم المخالفة- أو رقم المركبة، كما في هذه الصورة.

ومن ضمن خدمات شرطة دبي للأفراد غير الاستعلام ودفع المخالفات المرورية منها:

خدمة الإبلاغ عن المركبة المعلقة

متابعة الطلبات المقدمة إلكترونياً

الاستعلام عن الحالة الجنائية للقضايا المالية

شهادة بحث الحالة الجنائية

الامتناع عن خدمة الدفع

زيارة نزيل

شهادة فقدان

التبليغ عن جريمة

أمن المساكن

الإبلاغ عن شيك مرتجع للأفراد والشركات

فتح بلاغ جنائي

إعادة إصدار تقرير حادث مروري

خطوات سهلة تقدمها وزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة، من اجل التيسير على المواطنين والمقيمين بها، للوصول إلى الاستعلام عن المخالفات المرورية ثم دفع المخالفات المرورية إلكترونياً.