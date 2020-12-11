الاستعلام عن طلب زياره عائليه للمقيمين في السعودية يتم بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة لكونها تتم بطريقة إلكترونية وهذا يوفر على المواطنين والمقيمين بالمملكة الكثير من الوقت والجهد، حيث أن وزارة الخارجية السعودية قد سارعت بتقديم تلك الخدمة لكي تتناسب مع رؤية المملكة 2020 والتي يكون الهدف منها إلغاء كافة المعاملات الورقية وأن يتم التوجه للحاسب بكافة المعاملات الحكومية، كما أن هذا يساهم في النهوض بالخدمات التي يتم تقديمها والارتقاء بمستوى رقمي أفضل.

يتمكن كل شخص مستفيد من الخدمات المقدمة من قبل وزارة الخارجية بالمملكة السعودية بأن يقوم بالبحث والاستعلام عن تأشيرات الزيارة بشكل إلكتروني عبر الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بتلك الخدمة، كما أن الموقع يقوم بتقديم الكثير من الخدمات المختلفة التي كانت لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الذهاب إلى المكاتب والمقرات بالوزارة وهذا يجعل المقيمين يبذلون الكثير من الجهد والعناء، وكان الشخص يضطر للذهاب كثيراً بسبب انتهاء ساعات العمل الرسمي أو عدم استكمال أوراقه هذا يجعله يتحمل عبأ مالي كبير.

من الممكن الآن الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية عن طريق الالتزام ببعض من النقاط التالية: