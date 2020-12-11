الاستعلام عن طلب زياره عائليه للمقيمين في السعودية يتم بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة لكونها تتم بطريقة إلكترونية وهذا يوفر على المواطنين والمقيمين بالمملكة الكثير من الوقت والجهد، حيث أن وزارة الخارجية السعودية قد سارعت بتقديم تلك الخدمة لكي تتناسب مع رؤية المملكة 2020 والتي يكون الهدف منها إلغاء كافة المعاملات الورقية وأن يتم التوجه للحاسب بكافة المعاملات الحكومية، كما أن هذا يساهم في النهوض بالخدمات التي يتم تقديمها والارتقاء بمستوى رقمي أفضل.الاستعلام عن طلب زياره عائليه للمقيمين في السعودية
يتمكن كل شخص مستفيد من الخدمات المقدمة من قبل وزارة الخارجية بالمملكة السعودية بأن يقوم بالبحث والاستعلام عن تأشيرات الزيارة بشكل إلكتروني عبر الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بتلك الخدمة، كما أن الموقع يقوم بتقديم الكثير من الخدمات المختلفة التي كانت لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الذهاب إلى المكاتب والمقرات بالوزارة وهذا يجعل المقيمين يبذلون الكثير من الجهد والعناء، وكان الشخص يضطر للذهاب كثيراً بسبب انتهاء ساعات العمل الرسمي أو عدم استكمال أوراقه هذا يجعله يتحمل عبأ مالي كبير.طريقة الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية
من الممكن الآن الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية عن طريق الالتزام ببعض من النقاط التالية:
- أولاً لابد من أن يتم الدخول إلى المنصة الخاصة بخدمات التأشيرات.
- ثم العمل على اختيار التأشيرة الصادرة من وزارة الخارجية من صندوق البحث عن.
- بعدها يتم إدخال رقم التأشيرة.
- ثم إدخال رقم السجل.
- بعد ذلك سوف تقم بإدخال رمز الصورة التي يتكون من 6 أرقام.
- النقر على أيقونة استعلام ذات اللون الأخضر.
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