10 آلاف أرض سكنية مجانيه بالمملكة السعودية متوفرة للحجر إلكترونياً

قد قام البرنامج السكني التابع لوزارة الإسكان السعودي بالإعلان عن 3 مخططات سكنية من خلال البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بالهواتف اللوحي الذكية ضمن المخططات السكنية المتوفرة للأراضي، والتي سوف يظل في طرحها كل شهر وظهورها أمام جميع المستفيدين بالحجز الكترونيا ، كما أنه يدعو كل الراغبين بالحصول على قطعه أرض سكنية بالمملكه السعوديه الدخول إلى الموقع الالكتروني أو عبر تطبيق برنامج سكني لاستكمال جميع الاجراءات اللازمة بدون الحاجة إلى مراجعة الفروع الخاصة بالوزارة، موضح لهم المخط المناسب لهم مع اختيار قطعة الأرض بشكل مباشر عن طريق نظام الحجز الالكتروني.

كما أنه وضح أن تم تفعيل هذه الخاصة لـ 6 مخططات حديثة وجاري الآن استكمال كافة أعمال التصوير بثلاثة منها، وقد بدء في تسليم ثلاثة أخرين، بالإضافة إلى تخصيص بع من المواقع الخاصة بالمرافق العامة، وتضم المخططات الحديثة مخطط مشروع تثليث بمنطقة عسير توفر 1017 قطعة أرض، أما عن منطقة مكة المكرمة مخطط مشروع واحة العرضية في محافظة العرضيات الذي يحتوي علي 461 أرض مجانية، بجانب مخطط الرفاة ويضم 767 قطعة أرض.

حيث أن منطقة الرياض توفر حوالي 700 قطعة أرض تضم مخطط مركز شلاح الذي قد يوفر 237 أرض بمحافظة الرين، أما مخطط العمق يوفر ما يصل إلى 446 أرض في محافظة الرين ومخطط ضاحية الملك عبد الله 10 بمنطقة جازان يوفر 3519 قطعة أرض.

والجدير بالذكر أن برنامج سكني الذي يكون تابع لوزارة الإسكان قام بتخيص207.296 قطعة أرض بكثير من المناطق في المملكة العربية السعودية منذ أن تم إطلاق البرنامج ومنها 50 ألف قطعة أرض مجانية جاري تخصيصها بهذا العام، وتستمر أعمال تسليم الأراضي المجانية بالمناطق المختلفة.

كما أن البرنامج يعطي فرصة بتوفير الكثير من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لجميع المستفيدين لكي تضم الأراضي المجانية والوحدات السكنية الجاهزة، التي تكون من ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الانشاء بالمشاركة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية التي هي مدعومة لكي يتم الاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق والبناء الذاتي لكل م يمتلك الأراضي وتحويل القروض القائم لمدعوم