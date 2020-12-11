فاتورة الكهرباء الإمارات وطرق الاستعلام عنها برقم الحساب fewa

فاتورة الكهرباء الإمارات العربية المتحدة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في الإمارات هو أمر غاية في السهولة، حيث قامت الهيئة بإطلاق خدمة الاستعلام عن الفاتورة عن طريق الإنترنت، والهدف من إطلاق هذه الخدمة الالكترونية هو توفير وتقليل الوقت والمجهود علي المواطنين من الذهاب إلي مختلف الفروع الحكومية وعدم الحاجة إلي الذهاب إلي مقرات الهيئة، وتتوفر هذه الخدمة الالكترونية علي شكل استلام رسالة نصية قصيرة علي الهاتف المتحرك الخاص بالمواطنين، ويمكن للمواطن متابعة ومعرفة مبلغ استهلاك الكهرباء الخاص به وذلك عن طريق إدخال رقم الحساب fewa لمعرفة المبلغ المستحق، وقد أشارت” نجلاء موسي رمضان” المدير التنفيذي في دائرة خدمة المتعاملين إلي أن إطلاق الخدمة الالكترونية الجديدة يتماشى مع مبادرات التحول الالكتروني الذي تقوم به الإمارات للعمل علي التسهيل علي المواطنين مع الهيئة في عمليات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء كما تتوفر الخدمة في الدول الأخري .

فاتورة الكهرباء الإمارات برقم الحساب fewa

قد قامت الهيئة الاتحادية للكهرباء و الماء في دولة الإمارات من توفير العديد من الخدمات الالكترونية لجميع المواطنين مثل الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بالمواطن عن طريق إدخال رقم الحساب، وبمجرد إدخال رقم الحساب الخاص بك يمكنك الاطلاع علي جميع التفاصيل و المعلومات الخاصة بفاتورة الكهرباء الخاصة بك وذلك عن طريق الدخول إلي الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة و اتباع بعض الخطوات البسيطة و السهلة وذلك عن طريق رقم الحساب fewa في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب علي المواطن الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بالهيئة الاتحادية للكهرباء و الماء .

. يجب الضغط علي الخدمات الالكترونية التي توجد في الصفحة الرئيسية علي موقع الهيئة.

يجب علي المواطن الضغط علي أيقونة ” اعرف فاتورتك ” .

” . عليك بالضغط علي أيقونه ” الاستعلام عن فاتورة الكهرباء”.

سوف يتم ظهور مجموعة من البيانات التي يجب أن تقوم بكتابتها و إدخالها.

عليك بكتابة رقم الساب الذي ترغب في الاستعلام عنه وعليك باتباع باقي التعليمات التي توجد أمامك.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات والتعليمات التي قد قمت بكتابتها فعليك الضغط علي أيقونه ” استعلم”.

سوف تجد جميع البيانات الخاصة بك من استهلاك الكهرباء و المبلغ المستحق للدفع وغيرها.

كيف يتم دفع فواتير كهرباء fewa ؟

بعد الحديث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإمارات برقم الحساب fewa في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيمكننا عرض طريقة دفع فواتير الكهرباء عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة الاتحادية للكهرباء وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بالهيئة الاتحادية للكهرباء و الماء.

الضغط علي “تسجيل الدخول من أعلي الصفحة الرئيسية الخاص بالهيئة.

يجب عليك تسجيل الدخول عن طريق كتابة البريد الالكتروني الخاص بك.

يجب عليك إدخال كلمة المرور .

يمكنك الآن الضغط علي ” تسجيل الدخول “.

سوف يتم فت جميع البيانات و المعلومات ومنها دفع فاتورة الكهرباء .

يمكنك الضغط علي “دفع الفاتورة”.

كيفية التسجيل في الهيئة الاتحادية للكهرباء و الماء

يمكن لجميع المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للكهرباء و الماء وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: