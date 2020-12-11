البنك السعودي للاستثمار وتمويل الوحدات الجاهزة لوزارة الإسكان بالمملكة

يعد البنك السعودي للاستثمار أحد أهم البنوك المعروفة والمشهورة بالمملكة العربية السعودية حيث يقدم المصرف العديد من الخدمات المتميزة للعملاء والتي تميزه عن غيره من البنوك كما يقدم أيضاً الكثير من التمويلات المختلفة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة وذلك لتغطية كافة الاحتياجات وتحقيق الأحلام ويعتمد المصرف في معاملاته على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أحد التمويلات المقدمة من المصرف وهو التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية (تمويل الوحدات الجاهزة لوزارة الإسكان)وأهم المميزات وشروط الحصول عليه.

البنك السعودي للاستثمار وشروط تمويل الوحدات الجاهزة لوزارة الإسكان

هناك عدد من الشروط اللازم توافرها حتي يستطيع المتقدم الحصول على التمويل وجاءت هذه الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاماً ولا يزيد عن سبعون عاماً. يجب أن يكون المتقدم مدرج في قائمة تمويل صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان. أن يكون المتقدم يعمل لدي أحد جهات العمل المعتمدة من المصرف. لا تقل مدة التحاق المتقدم بجهة العمل عن شهر واحد بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي ولا تقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص. أن يكون لدي المتقدم للحصول علي التمويل حساب بالبنك السعودي للاستثمار. يجب أن يقوم المقترض بتحويل راتبه على حسابه بالمصرف.

مميزات تمويل الوحدات الجاهزة لوزارة الإسكان

هناك مجموعة كبيرة من المميزات التي تخص تمويل الوحدات الجاهزة لوزارة الإسكان وهذه المميزات هي كالتالي:

يبلغ الحد الأدنى للتمويل 250ألف ريال سعودي والحد الأقصى يصل إلى 7مليون ريال سعودي.

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول على التمويل لا يحتاج من المتقدم أي دفعات أولية.

يقوم صندوق التنمية العقارية بتغطية نسبة الربح المقررة على التمويل.

تصل قيمة الرسوم الإدارية إلى 1%من مبلغ التمويل.

تأمين تكافلي على الحياة.

الحصول على بطاقة الصراف الآلي للبنك مجاناً.

التمتع بالمزايا والخدمات المصرفية المقدمة عبر الإنترنت.

الحصول المجاني على دفتر شيكات.

صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل.

خطاب تعريف مقدم من جهة العمل بمسمي الوظيفة ومدة الالتحاق بالعمل وقيمة الراتب.

نموذج تحويل الراتب مصدق من جهة العمل.

عرض سعر مقدم من وزارة الإسكان للمصرف.

للقطاع العسكري والخاص تقديم كشف حساب لآخر ثلاث أشهر وثلاث رواتب عليه توقيع البنك السابق.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل