أخبار اليمن : جريح بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة

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جريح بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة

أصيب مواطن، بنيران حرس الحدود السعودي اليوم، في محافظة صعدة. جريح بنيران حرس الحدود السعودي في صعدةأصيب مواطن، بنيران حرس الحدود السعودي اليوم، في محافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن مواطناً أصيب في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بنيران حرس الحدود السعودي. وكان مواطن استشهد أمس بنيران حرس الحدود السعودي في المنطقة ذاتها. وتتعرض مناطق متفرقة بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، يخلف ضحايا وأضرار بمزارع وممتلكات المواطنين.

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