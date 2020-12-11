أخبار اليمن : 232 خرقاً من المرتزقة لاتفاق الحديدة في 24 ساعة

232 خرقاً من المرتزقة لاتفاق الحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 232 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية وتحليق 23 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا والجبلية.

وذكر أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومحاولة تسلل في كيلو 16 و43 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 389 قذيفة و158 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.