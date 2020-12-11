الأمم المتحدة : الإعادة القسرية للاجئين الإريتريين فى إثيوبيا غير مقبولة

جدة - نرمين السيد - قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن أى إعادة قسرية للاجئين الإريتريين الموجودين حاليا فى إثيوبيا إلى وطنهم ستكون "غير مقبولة على الإطلاق"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مؤتمر صحفى فى جنيف: "هذه بالفعل تقارير مزعجة نتلقاها أيضا" فى إشارة إلى تقارير عن نقل لاجئين من أديس أبابا. وأضاف بالوش: "بينما لا يمكننا التكهن فى الوقت الحالى، فإن أى إعادة قسرية ستكون غير مقبولة على الإطلاق". وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال بوقت سابق إن الولايات المتحدة تعتقد أن التقارير عن تورط عسكرى إريترى فى منطقة تيجراى الإثيوبية "ذات مصداقية"، على الرغم من نفى البلدين.

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