تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا وأعلى معدل يومى للوفيات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل أكثر من 32 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و226 حالة وفاة، فى أعلى معدل قياسى يومى منذ انتشار الجائحة فى البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".





وجاء فى بيان وزارة الصحة التركية: " تم تسجيل 32106 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بما يشمل حالات لم تظهر عليها أعراض، كما تم تسجيل 226 حالة وفاة كأعلى معدل قياسى للوفيات اليومية جراء الفيروس، ليصل إجمالى عدد الوفيات فى البلاد إلى 15977". وفرضت الحكومة التركية حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق فى نهاية الأسبوع للحد من الزيادة فى الحالات. وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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