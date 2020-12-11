واشنطن تحذر من تصعيد خطير بسبب خطوة إيرانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن خفض إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل تصعيدا خطيرا ويقرب طهران من امتلاك سلاح نووي.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر إنه على المجتمع الدولي "عدم مكافأة" إيران على قرارها المتعلق بزيادة تخصيب اليورانيوم.

وتابع الوزير الأمريكي: حال طبقت إيران قرار زيادة تخصيب اليورانيوم.. سيرتفع مستوى خطر التخصيب بنسبة 20%، من دون أي مبرر معقول لأي غرض سلمي".

ونقلت وسائل إعلامية عن بومبيو قوله إن إيران لم تقدم أي مبرر تقني لسبب حاجتها إلى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى.

وأوضح أنه على طهران أن توقف الابتزاز النووي والتفاوض على صفقة شاملة تتناول برنامجها للصواريخ البالستية.

كانت إيران قررت بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانسحاب من الاتفاق النووي، وذلك على خلفية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران.