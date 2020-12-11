نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج بطاقة الهوية الإماراتية لأول مرة أو تجديدها للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج بطاقة الهوية الإماراتية إلزامي لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواطني جميع دول مجلس التعاون الخليجي، والعاملين الوافدين والمقيمين داخل دولة الإمارات، وعلى جميع الأشخاص المشمولين داخل نطاق هذه الفئات الذهاب إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والتقدم بطلب لاستخراج بطاقة الهوية الإماراتية، والقيام بتجديدها عند انتهائها، وتناشد الهيئة الجميع مراعاة حمل هذه البطاقة، وإبرازها إذا طلب منهم ذلك، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة استخراجها لأول مرة أو تجديدها.

استخدامات بطاقة الهوية الإماراتية

توجد استخدامات عديدة لهذه البطاقة وهى كالآتي:-

تثبت هوية الشخص الذي يحملها من خلال البيانات الشخصية الدقيقة التي توفرها. نستطيع من خلالها الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة الإماراتية. تعتبر وثيقة رسمية لسفر المواطنين الإماراتيين لدول مجلس التعاون الخليجي. تستخدم في العبور من بوابات مطارات الإمارات الإلكترونية (eGates). تستخدم في عملية الدفع لبعض البنوك وبعض الخدمات.

خصائص بطاقة الهوية الإماراتية

تحتوي التركيبة الإلكترونية للبطاقة على أعلى مستويات الأمان والدقة وتتكون من ثلاثة خصائص وهى كما يلي:-

البطاقة الذكية.

مفتاح التوقيع الإلكتروني للتحقق من بطاقة الهوية.

البصمات.

رقم الهوية

رقم البطاقة هو رقم تعريفي يرتبط بحامله مدى الحياة، ومن خلاله يستطيع الاستفادة من كافة خدمات الحكومة الإماراتية، والاستفادة من بعض الخدمات الغير حكومية والتجارية، ويتكون من خمسة عشر خانة.

طريقة استخراج بطاقة الهوية الإماراتية لأول مرة

يستطيع أي مواطني إماراتي أو من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي أو مقيم بدولة الإمارات الحصول على البطاقة من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية في إحدى مراكز الطباعة المعتمدة، أو من خلال الاستمارة التي توجد على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإلكتروني، وقبل عملية تقديم طلب الحصول على البطاقة، يتم إرسال رسالة نصية تدعو الشخص إلى استكمال الإجراءات وتحديد المكان والزمان، وعلى جميع الراغبين في الحصول على هذه البطاقة الرجوع إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لمعرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة، ورسوم استخراج البطاقة لكل من:-

المواطنون الإماراتيون. مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة. المواطنون الوافدون من الدول العربية أو الأجنبية وغيرهم.

طريقة الاستعلام

يستطيع أي شخص الاستعلام عن طلب استخراج بطاقة الهوية من خلال متابعة حالة الطلب، سواء كان ذلك الطلب للتجديد أو الاستبدال، أو الحصول عليها لأول مرة.

الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية خلال 24 ساعة

يستطيع أي شخص الحصول على البطاقة من خلال الخدمة العاجلة التي توفرها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وأن يستلمها في عضون 24 ساعة كحد أقصى، وذلك بعد تسديد رسم الخدمة المطلوبة، بالإضافة لرسوم الخدمة الفورية، وهذه الخدمة تتوفر للمواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي لكافة الأعمار وذلك عند التسجيل لأول مرة، أو عند تجديد بطاقة الهوية الإماراتية، أو عند استخراج بدل فاقد أو تالف، أما المواطنون المقيمون بدولة الإمارات ما عدا أبناء مجلس التعاون الخليجي، فخدمة فوري متوفرة عند استخراج بدل فاقد أو تالف.

الأماكن التي تتوفر فيها خدمة فوري

يستطيع أي شخص الحصول على الخدمة الفورية، من خلال مراكز سعادة العملاء التابعة للهيئة الإتحادية للهوية والجنسية، وتتوفر هذه المراكز في المدن الآتية:-