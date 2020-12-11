استخراج فيزا شنجن للمقيمين في الإمارات | رسوم وإجراءات الحصول على تأشيرة شنجن

فيزا شنجن للمقيمين في الإمارات هي عبارة عن تأشيرة إقامة قصيرة في دول الشنجن التي تتكون من 26 دولة، وقد يزيد عدد دول الشنجن إلى 30 دولة حيث تسعى العديد من دول أوربا للانضمام إلى منطقة الشنجن، ولا يحتاج مواطني الإمارات إلى استخراج فيزا شنجن بل يتم إصدار تأشيرة الشنجن للمقيمين في دولة الإمارات، حيث أعفى الاتحاد الأوربي المواطنين الإماراتيين الذي يحملون جواز سفر إماراتي من تأشيرة الشنجن، وذلك بعد حصول جواز السفر الإماراتي على التصنيف الأول على مستوى العالم، لذلك إذا كنت من المقيمين في دولة الإمارات وترغب في السفر إلى إحدى دول الشنجن فإن موضوعنا اليوم سوف يجيب عن كافة الاستفسارات التي تجول بخاطرك، حيث نوضح لك شروط ورسوم وإجراءات الحصول على فيزا شنجن للمقيمين في الإمارات.

فيزا شنجن للمقيمين في الإمارات

إذا كنت مقيماً في الإمارات وتريد الحصول على تأشيرة شنجن فسوف يكون أمامك خيارين، الخيار الأول هو التوجه إلى قنصلية الدولة التي سوف تقوم بالسفر إليها وطلب الـتأشيرة مع تجهيز الوثائق المطلوبة، أو يمكنك الاستعانة بالخيار الثاني وهو استخراج فيزا شنجن الإمارات من خلال شركة ڤي اف اس جلوبال الإماراتية، وهي شركة إماراتية متخصصة تغنيك عن الذهاب إلى سفارات دول الشنجن.

في العام الحالي تم الإعلان عن زيادة رسوم استخراج تأشيرة شنجن للمقيمين في الإمارات، ووصلت قيمة الزيادة إلى أكثر من 30% بالنسبة للبالغين، ووصلت تكاليف استخراج فيزا شنجن إلى 328 درهم إماراتي ، كما تم زيادة رسوم التأشيرة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 أعوام وحتى 12 عام، وبلغت قيمة الرسوم 164 درهم إماراتي بزيادة تمثل ما يقرب من 15 %، فيما يتم إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات من دفع رسوم تأشيرة شنجن.

أنواع فيزا شنجن

تتنوع تأشيرات شنجن وفقا لعدة معايير مثل مدة الإقامة وعدد مرات الدخول والخروج من الدولة، حيث أن هناك تأشيرة شنجن للدخول الواحد والتي تمنحك إمكانية دخول دولة الشنجن مرة واحدة، فإن قمت بالمغادرة لا يجوز لك العودة مرة أخرى بنفس التأشيرة حتى وإن كانت الإقامة سارية، وهناك أيضا تأشيرة الدخول المزدوج شنجن التي تمنحك إمكانية دخول دولة الشنجن مرتين فقط، وهناك تأشيرة شنجن إقامة طويلة التي تمنحك إمكانية الإقامة في منطقة شنجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بغرض العمل أو الدراسة، وأخيرا هناك فيزا شنجن ترانزيت التي تتيح لك التجول بحرية في المطار دون الخروج منه، ويمكنك استخدامها عندما تكون مسافرا بين دولتين ليسا من منطقة شنجن والنزول ترانزيت في دولة شنجن.

إجراءات طلب تأشيرة شنجن والمستندات المطلوبة

اتفقت دول شنجن على طلب عدد من الوثائق من الراغبين في الخصول على تأشيرة شنجن، ولكن في كل الأحوال عليك اتباع إحدى الطريقتين السابق ذكرهما لتنفيذ إجراءات طلب فيزا شنجن للمقيمين في الإمارات، مع الوضع في الاعتبار ضرورة التقديم على طلب التأشيرة في قنصلية الدولة التي ستقضي فيها أكبر مدة إقامة، وذلك في حالة ما إذا كنت تنوي زيارة أكثر من دولة شنجن بنفس التأشيرة، مع تجهيز عدد من الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات استخراج فيزا شنجن وهي:

تعبئة نموذج طلب فيزا شنجن.إحضار تذكرة طيران ذهاب وعودة من الإمارات إلى دولة الشنجن. ضرورة وجود تأمين ساري المفعول على السفر لاستخراج فيزا شنجن للمقيمين في الإمارات. تجهيز عدد 2 صورة شخصية حديثة وواضحة، بالاضافة إلى كشف حساب مصرفي للمسافر يتضمن آخر 3 شهور على الأقل. أي وثيقة تثبت الإقامة والسكن في دولة شنجن، ويمكنك تقديم حجز فندقي أو عنوان سكن أحد أصدقائك. إحضار إثبات إقامة في الإمارات وجواز السفر، بشرط أن يكون كل منهما ساري الصلاحية وممتد المفعول 90 يوماً بعد مغادرتك الدولة التي سوف تقوم بزيارتها.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول فيزا شنجن للمقيمين في الإمارات، والذي استعرضنا من خلاله أنواع ورسوم تأشيرة شنجن التي تتضمن 26 دولة، وأوضحنا في سياق حديثنا طرق استخراج فيزا شنجن، بالإضافة إلى المستندات والوثائق المطلوبة من المسافر لتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنجن.