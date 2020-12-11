الاستعلام عن فاتورة الكهرباء FEWA في الإمارات عبر موقع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء FEWA في الإمارات من الخدمات المتميزة التي تقدمها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة، وتعد هذه الخدمة هي خطوة مهمة في اعتماد الإمارات على المنظومة التكنولوجية في تقديم كافة الخدمات مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، حيث لم يعد المواطن بحاجة للذهاب إلى أحد مقرات الهيئة لكي يستعلم عن قيمة فاتورة الكهرباء أو الماء الشهرية، فتابعونا من خلال هذا التقرير عن طريقة معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء FEWA في الإمارات

توفر الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية لمواطني ومقيمي الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد الهيئة هي المسئولة عن كافة أعمال وزارة الكهرباء والماء في الإمارات العربية المتحدة، وتم أنشاء الهيئة بقانون رقم 1999/31 في عام 1999 ميلادية،ويعد من أهم أهداف هذه الهيئة هو توفير المياه المحلاة إلى الإمارات الشمالية، كما تهدف الهيئة إلى تلبية احتياجات هذه الإمارات من الطاقة الكهربائية المطلوبة، وتوفر الهيئة طلب فاتورة الكهرباء من خلال الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للماء والكهرباء fewa.

معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء FEWA في الإمارات العربية المتحدة من خلال إدخال رقم الحساب، ويتم من خلال هذه الخدمة الاطلاع على كافة تفاصيل فاتورة الكهرباء الخاصة بك، ولكل من يسأل كيف اعرف فاتورة الكهرباء يمكنكم تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء FEWA. اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. اضغط على خيار”اعرف فاتورتك” من القائمة الموجودة. أنقر على اختيار”الاستعلام عن فاتورة الكهرباء”. قم بإدخال رقم الحساب الخاص بك. قم باتباع كافة التعليمات وكتابة البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات الخاصة بخدمة”اعرف فاتورتك الكهرباء” اضغط على أيقونة ” استعلم”، تظهر على الشاشة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بفحص فاتورة الكهرباء الشهرية في الإمارات.

طرق دفع فاتورة الكهرباء

تتيح الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء “فيوا” خدمة سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا، فبعد الانتهاء من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والماء FEWA يمكنكم تتبع الخطوات التالية لدفع قيمة الفاتورة:

الولوج إلى موقع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. اضغط على خيار ” الخدمات الإلكترونية” الموجود في الصفحة الرئيسية. أنقر على اختيار “عرض ودفع الفاتورة”. إدخال البيانات المطلوبة منك في الخانات الفارغة وهي كتابة رقم الحساب وإدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بك.

وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يمكنكم دفع فاتورة الكهرباء من خلال استخدام تطبيق الهيئة أو من خلال بطاقة الائتمان الخاصة بك.

كيفية التسجيل في الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء

يمكنكم التسجيل في الهيئة الاتحادية FEWA للاستفادة من كافة الخدمات المميزة التي تقدمها البوابة الإلكترونية للهيئة، ويتم التسجيل من خلال تتبع النقاط التالية:

الضغط على رابط الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للماء والكهرباء.

اضغط على خيار “تسجيل الدخول”.

تظهر على الشاشة نافذة جديدة خاصة بالتسجيل.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.

كتابة كلمة المرور في الخانة الفارغة المخصصة لذلك.

اضغط على كلمة “تسجيل”.

أرقام الطواري في هيئة الكهرباء والماء

يمكنكم التواصل مع خدمة المستفيدين في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في حالة وجود أعطال خاصة أو شكاوى خاصة بمقدمي الخدمة، كما يمكنكم تقديم الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية للهيئة ويتم حل المشكلة خلال خمسة أيام بناءً على نوع المشكلة، ونستعرض فيما يلي أرقام الطوارئ بالهيئة:

رقم الهيئة المجاني :8003392.

رقم طواري الماء:991.

رقم طوارئ الكهرباء:992.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا بعد الإجابة عن كيف أدفع فاتورة الكهرباء FFWA وطريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب في الإمارات العربية المتحدة، وفي حال وجود مشكلة أو شكوى يمكنكم الاتصال على أرقام الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء.