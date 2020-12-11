الأمم المتحدة: لا يوجد لقاح يمكنه إصلاح ضرر "كورونا"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، إن وباء كورونا كشف "الهشاشة طويلة الأمد وعدم المساواة والظلم"، حيث يواجه العالم أكبر ركود له منذ 8 عقود، وسط تزايد الفقر المدقع وتهديد المجاعة، معتبرا أنه "لا يوجد لقاح يمكنه إصلاح الضرر الذي حدث بالفعل".
وأضاف غوتيريس خلال حدث على الإنترنت مرتبط بتوزيع جوائز نوبل، أن "التأثير الاجتماعي والاقتصادي للوباء هائل ومتزايد"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
كما عبر الأمين العام للأمم المتحدة، في التصريحات التي جاءت غداة منح برنامج الأغذية العالمي جائزة السلام لعام 2020، عن أسفه لعدم وجود استجابة مشتركة للوباء من قبل المجتمع الدولي.
وقال: "إن الدول أظهرت رد فعل مجزأ وفوضويا.. لا يمكننا أن ندع نفس الشيء يحدث فيما يتعلق بإتاحة الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 الجديدة، والتي يجب أن تكون منفعة عامة عالمية".
وشدد على أن "الحوكمة العالمية يجب أن تستند إلى الاعتراف بأن التضامن ليس واجبا أخلاقيا فحسب، بل هو في مصلحة الجميع أيضا".
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