الكونجرس الأمريكى يجيز فرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة إس 400

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، فإن الكونجرس مرر قانونا يمهد لفرض عقوبات على أنقرة.
جاء ذلك بعدما أكدت أربعة مصادر منها مسؤولان أمريكيان مطلعان، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة إس-400 الدفاعية الجوية الروسية العام الماضى.
كما قالت المصادر إن الخطوة المتوقعة منذ فترة، والمرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب، جو بايدن، قد تعلن فى أى يوم، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
كما ذكرت أن العقوبات ستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.
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