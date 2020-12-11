الدفاع التركية تؤكد مقتل اثنين من قواتها شمالى سوريا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع التركية: "نتيجة للهجوم قتل النقيب ياسين كورت والرقيب أوغوزخان أنار.. سيتم نقل جثمانهما إلى وطنهما.. بالإضافة إلى ذلك، نتيجة للانفجار، أصيب عشرات الأشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى محلى"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أن 16 شخصاً بينهم ثلاثة جنود أتراك قتلوا، أمس الخميس، بتفجير سيارة مفخخة فى بلدة رأس العين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها فى شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السورى لحقوق الإنسان.