الصحة العالمية: مراجعة أى أعراض جانبية للقاح كورونا متروكة للوكالات الوطنية

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن مراجعة أى أعراض جانبية للقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" متروكة للسلطات الوطنية فى الدول المعنية، وذلك فى معرض ردها على أسئلة تتعلق بتحذير بريطانيا ومطالبتها لمن لديهم تاريخ مرضى فى فرط الحساسية بتجنب الحقن بلقاح فايزر-بيونتيك.





وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فى إفادة صحفية فى جنيف، نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء: "لكن يتعين ألا يشعر الناس بالقلق أكثر مما يلزم. ضعوا فى اعتباركم أن هناك عددا من اللقاحات المرشحة قادمة على الطريق فى نفس الوقت".

وأضافت: "قد لا يكون أحد اللقاحات مناسبا لأفراد معينين، لكنك قد تجد لقاحا مناسبا آخر"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وأكدت هاريس أن "منظمة الصحة العالمية تراجع بيانات تجارب المرحلة الثالثة لكثير من لقاحات "كوفيد-19" المرشحة".

وأشارت إلى أن "المنظمة لم تجز حتى الآن الاستخدام الطارئ لأى لقاح، لكن "الشيء الأساسى الذى نضعه نصب أعيننا هو السلامة".