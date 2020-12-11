الصحة العالمية: مراجعة أى أعراض جانبية للقاح كورونا متروكة للوكالات الوطنية

وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فى إفادة صحفية فى جنيف، نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء: "لكن يتعين ألا يشعر الناس بالقلق أكثر مما يلزم. ضعوا فى اعتباركم أن هناك عددا من اللقاحات المرشحة قادمة على الطريق فى نفس الوقت".
وأضافت: "قد لا يكون أحد اللقاحات مناسبا لأفراد معينين، لكنك قد تجد لقاحا مناسبا آخر"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".
وأكدت هاريس أن "منظمة الصحة العالمية تراجع بيانات تجارب المرحلة الثالثة لكثير من لقاحات "كوفيد-19" المرشحة".
وأشارت إلى أن "المنظمة لم تجز حتى الآن الاستخدام الطارئ لأى لقاح، لكن "الشيء الأساسى الذى نضعه نصب أعيننا هو السلامة".
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