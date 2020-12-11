قرار خطير من الكونجرس الأمريكي ضد تركيا

مرر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على تركيا، على خلفية شرائها أنظمة صواريخ "اس-400" الروسية.

وصادق مجلس الشيوخ الامريكي على قانون الإنفاق الدفاعي، والذي يسمح بفرض عقوبات على روسيا بسبب مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2، وأيضا تركيا لحصولها على نظام الدفاع الجوي "اس-400".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الكونجرس الأمريكي أجاز بهذا القرار لفرض عقوبات على تركيا بعد حصولها على منظومة الصواريخ الروسية.

وحصل مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الذي تفوق قيمته 741 مليار دولار، على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني تحقيق أغلبية في غرفتي الكونجرس الأمريكي تسمح بتخطي أي "فيتو" رئاسي ضد موازنة وزارة الدفاع.

ويرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع القانون، مهددا باستخدام حق النقض "الفيتو" كونه يرى فيه حماية للوضع القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتهمها دائما بالانحياز ضده.