رسمياً.. “الصحة” تعلن موعد منح لقاح كورونا “فايزر” للمعلمين والمعلمات

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية على مواعيد إعطاء المعلمين والمعلمات لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، فهو اللقاح الذي أقرت هيئة الغذاء والدواء به وأدخلته كلقاح يمنع الإصابة بفيروس كورونا وانتهاء العام القادم سيكون الجميع بالمملكة قادر على أخذ لقاح فيروس كورونا بشكل مجاني، ومن جانبها أعلنت الوزارة عن خطة لتحديد مراحل إعطاء اللقاح للمواطنين اعتماداً على الأعمار والحالة الصحية لكل شخص، لذلك نوضح لكم موعد الحصول على لقاح فيروس كورونا.

الربع الأول من عام 2021

في الربع الأول من عام 2021 يتم إعطاء لقاح فيروس كورونا لمن أهم أكبر من 60 عام والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مرضى ضعف المناعة والمصابين بأمراض ضعف المناعة، إلى جانب العاملين في القطاع الصحي داخل المملكة.

الربع الثاني من عام 2021

في الربع الثاني من العام القادم تقرر إعطاء لقاح فايزر الأشخاص ممن هم أكبر من 50 عام من يعانون من أمراض مزمنة خاصة الأمراض الرئوية المزمنة، ومن لديهم ضعف في المناعة لأنهم الفئة الأولى بالحصول على اللقاح.

الربع الثالث من عام 2021

في الربع الثالث من العام القادم وحتى نهايته يتم إعطاء لقاح كورونا للجميع ممن هم داخل المملكة من الفئة المتبقية على أن يحصل الجميع عليه مجاناً.

موعد إعطاء لقاح كورونا فايزر للمعلمين

أما عن موعد إعطاء اللقاح للمعلمين داخل المملكة العربية السعودية فيكون في شهر 7 من عام 2021 وبذلك تكون المملكة استطاعت منح لقاح فيروس كورونا لجميع الموجودين في المملكة، وتم إدخاله كلقاح ضد فيروس كورونا بعد التأكد من سلامته بناء على المعلومات التي قدمتها شركة فايزر ومدى النجاح في التجارب المعملية والتجارب السريرية في تكوين اجسام مضادة لدى من استعملوه تجاه فيروس كورونا.