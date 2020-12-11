صدمة الحجاج بسبب ماء زمزم، عبر الكثير من المغادرين من المملكة العربية السعودية والحجاج، والمعتمرين عن خيبة آمالهم واستيائهم من القرارات التي تخص ماء زمزم، حيث تم تحديد كمية معينة من ماء زمزم يمكن للمسافرين نقلها معهم من المملكة العربية السعودية، مما أدى هذا الخبر بإثارة ضجة كبيرة في قلوب الأشخاص المغادرين للمملكة، والحجاج والمعتمرين، حيث يسعى الجميع بنقل كميات كبيرة من ماء زمزم تبركًا وأيمانًا به، بالإضافة إلى أخذه لأهلهم وذويهم الذين ينتظرون الماء المبارك، فكان هذا صدمة لجميع، للأشخاص المغادرين من المملكة، ولأهلهم المنتظرين شرب ماء زمزم على أحر من الجمر

قرار الحكومة السعودية بشأن ماء زمزم

قررت حكومة المملكة العربية السعودية بالموافقة على نقل كمية محدودة من ماء زمزم مع المسافرين، وهي زجاجة مياه واحدة ٥ لتر فقط من الماء، وأن أي كمية أخرى سوف يتم احتسابها من الأثاث وسيتم الحساب عليها في الوزن الزائد في الطائرة، وجاءت هذه القرارات بعد أن كان للمسافر نقل كمية تساوي ١٠ إلى من ماء زمزم.، أكد أحد الضباط بمطار المملكة، أن تلك القرارات جاءت من الهيئة العامة للطيران المدني، ولم تصدر عن خطوط الطيران، وقد أشار السيد “سعيد الوادعي” مدير مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، في بيان له أنه تتم تعبئة ماء زمزم وفق العديد من القواعد التي تم وضعها من قبل سلطات الطيران المدني، ويتم السماح للمسافر بنقل عبوة واحدة فقط بمعدل ٥ لتر للشخص المغادرة من المملكة.

شكاوى بعض المسافرين للتعديلات المفاجئة

جاءت التعديلات السابقة بشكل مفاجئ، حيث لم يكن يعلم بها العديد من المسافرين، بعدما أخذوا العديد من زجاجات ماء زمزم، تم إيقافهم في المطار وإخبارهم بتلك القرارات، وقال البعض منهم أن تلك القرارات جاءت غير عادلة ومفاجأة، وقال الآخر أنه قام بشراء العديد من زجاجات ماء زمزم، وأنه قام بشراء عبوة ١٠ لترات من ماء زمزم لزوجته مريضة السرطان، وقام بشراء تلك العبوة بقيمة ٣٠ ريال من خارج المطار، أما في المطار يتم بيع ال٥ لتر من ماء زمزم ب١٠ ريال سعودي.، وقال آخر أنه قام بترك زجاجات المياه التي اشتراها، وطلب بعض الأشخاص أنه يجب أن يتم طبع كافة القرارات الخاصة بالمسافرين الجديدة على تذاكر الطيران، حتى لا تكون هناك بعض الأمور المفاجئة للأشخاص.