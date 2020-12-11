مركز الأرصاد يبشر بحالة ممطرة جديدة الأسبوع القادم

حالة الطقس في الأسبوع المقبل، أصدر المركز الوطني للأرصاد بيان يخص آخر المستجدات في المنطقة في المملكة العربية السعودية، وذلك لكي يخص الحالة المطرية التي سوف تمر بها البلاد، وهذا طبيعي بما نحن في فصل الشتاء فهو فصل التقلبات و الأمطار، وبيان الأرصاد يبين احتمالات تأثير الأمطار على منطقة تبوك وباقي المناطق في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل بيان المركز الوطني للأرصاد

ذكر المركز الوطني للأرصاد في بيانه الرسمي الذي قام بالإعلان عنه عن آخر المستجدات لحالة الجو في المملكة العربية السعودية في الأسبوع المقبل، وأيضًا من مخرجات النماذج العددية التي تخص المركز، ويشير البيان إلى أن هناك احتمال حدوث تأثير على مناطق تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويشمل ذلك جميع الأجزاء الساحلية.

يقوم الكثير من الجمهور بمتابعة درجات الحرارة و أخبار الطقس، و خاصةً التغيرات التي قد حدثت في الفترة الأخيرة، حيث أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قامت بالإعلان عن ذلك في بيان رسمي.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حدوث تقلبات جوية قد تحدث في مناطق المملكة العربية السعودية وذلك في بداية يوم السبت القادم وسيستمر هذا الطقس حتى يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر من الشهر القادم.

المناطق التي سوف تشمل الأمطار