إصدار التطبيق الجديد لمؤسسة التقاعد، قامت مؤسسة التقاعد العامة يوم الثلاثاء الماضي بإطلاق إصدار تطبيق جديد، وأطلق عليه تطبيق التقاعد عن بعد، وهذا التطبيق يدعم كافة الهواتف الذكية والأيفون والأندرويد، فقد قامت بدعوة جميع العملاء بتحميل التطبيق، حتى يتمكنوا من الاستفادة منه، ومعرفة مميزاته واستخداماته، وفى موضوعنا هذا سوف نقوم بتوضيح كافة المعلومات التي يتسائل عنها الجميع بخصوص التطبيق، فقط تابعنا للنهاية.

المؤسسة العامة للتقاعد

تسعى المؤسسة العامة للتقاعد بإصدار التطبيقات الحديثة التي تيسر التعاملات مع الأشخاص المستفيدين من المتقاعدين، حتى تقدم لهم كل ما هو جديد ومفيد، كما تقدم لهم العديد من الخدمات الأخرى مثل التعاقدات مع البنوك الرقمية والحصول على الخصومات، التى تيسر لهم وتتيح لهم العديد من التخفيضات، وقد تم الإعلان عن الإصدار الجديد لتطبيق التقاعد عن بعد، يوم الأربعاء من خلال إقامة ورشة عمل، من خلالها تم توضيح أهم مميزات والخدمات التي يقدمها التطبيق الجديد الذي تم إصداره مؤخرًا من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، حيث تقدم المؤسسة العامة للتقاعد جهدًا كبيرًا وموفقًا لجميع عملائها و المستفيدين من التقاعد

الخدمات التي يقدمها تطبيق التقاعد عن بعد

هناك العديد من الخدمات التي يقدمها تطبيق تقاعد عن بعد للأشخاص المتقاعدين، ومن تلك الخدمات ما يلي:

توفير خدمة كافة الأخبار الخاصة بالمؤسسة بشكل وقتي ومباشر.

سهولة تواصل المتقاعدين مع خدمة العملاء.

تشغيل الإشعارات الخاص بقواعد المؤسسة العامة للتقاعد.

إصدار البطاقة الإليكترونية الخاصة بالتقاعد.

استخراج بطاقة المستحقين للتقاعد.

تعريف المعاش الفوري.

إصدار البطاقات التعريفية.

حجز مواعيد في بعض المقرات الحكومية والوزارات.

مزايا تطبيق التقاعد عن بعد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد العديد من المزايا والخصائص لتطبيق التقاعد عن بعد، ومن خلال تلك المميزات يستفيد المستخدمين التطبيق من تلك المزايا، تلك المزايا هي كالتالي: