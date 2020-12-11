طريقة وشروط إصدار الإقامة عبر خدمات مقيم الإلكترونية

شروط إصدار إقامة مقيم الإلكترونية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إتاحة جميع الخدمات الإلكترونية وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية لتوفير جميع الخدمات الإلكترونية في المجتمع السعودي، وهذا الأمر يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية عام 2030 والتي تتمحور حول استخدام التقنيات الحديثة التكنولوجية وذلك في مجال الخدمات الحكومية.

أهم خدمات مقيم في المملكة العربية السعودية

يوجد منصة مقيم في المملكة العربية السعودية والتي بدورها تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية لجميع الوافدين المقيمين في أرض المملكة العربية السعودية ومن أبرز هذه الخدمات التي تقدمها منصة مقيم ما يلي:

تقوم المنصة بتقديم تأشيرة الخروج وتأشيرة العودة وأيضًا تأشيرة الخروج النهائي.

تقوم المنصة بإلغاء تأشيرة الخروج وإلغاء تأشيرة العودة.

تعمل المنصة على إصدار وتجديد الإقامة.

تقوم منصة مقيم باستعراض جميع تقارير الجوازات، وذلك بالإضافة إلى إتاحة خدمة الطابعة وكذلك الخدمات التفاعلية والاشتراكات.

تقوم منصة مقيم بنقل جميع الخدمات.

تقوم منصة مقيم بتعديل المهنة.

تعمل المنصة على طباعة الإقامات وإصدارها.

تقوم المنصة بتعبئة النماذج المختلفة عبر الموقع الإلكتروني.

شروط إصدار إقامة مقيم

يمكن أن يتم إصدار إقامة لجميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق استخدام خدمة مقيم ويتم ذلك بعد أن يستوفي الطلب الشروط التالية: