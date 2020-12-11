لبنان... الحريري يزور عون لبحث تشكيل الحكومة

دوت الخليج :- زار رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان سعد الحريري، الإثنين، القصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون.

وفي مؤتمر صحفي بعد اللقاء، قال الحريري: "تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية وتشاورت معه وسنلتقي مجددا بعد ظهر الأربعاء لاستكمال البحث"، دون تفاصيل أكثر.

وبحسب مراسل الأناضول، استمر اللقاء حوالي نصف ساعة فقط.

ويأتي هذا اللقاء بعد جمود شهده الملف الحكومي في لبنان، إذ أن آخر لقاء جمع الرئيسين كان منذ نحو 3 أسابيع.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، سعد الحريري، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب، لتعثر مهمته في تشكيلها، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي.

وهذه المرة الرابعة للحريري على رأس الحكومة، إذ تولى الأولى في 2009، والثانية عام 2016، قبل أن تنهار حكومته الثالثة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تحت ضغوط احتجاجات شعبية، ليخلفه حسان دياب الذي قدم استقالته عقب 10 أيام على انفجار مرفأ بيروت.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أطلق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون مبادرة بلهجة "تهديد" بتشكيل حكومة لبنانية من اختصاصيين، لإجراء إصلاحات إدارية ومصرفية في البلاد، دون أن تثمر عن شيء.

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