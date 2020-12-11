شاهد. مقاتلات سعودية ترافق قاذفات أميركية في الأجواء

نشرت القيادة المركزية الأميركية، يوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر مقاتلات من القوات الجوية الملكية السعودية وهي ترافق القاذفات الأميركية الاستراتيجية "بي 52" أثناء عبور أجواء المملكة.

وبحسب ما جرى نقله عن وزارة الدفاع السعودية، فإن هذه المرافقة كانت في العاشر من ديسمبر الجاري، عندما عبرت قاذفتان أميركيتان استراتيجيتان أجواء السعودية.

وذكر المصدر نفسه أن هذه القاذفات تتميز بإمكانية إطلاق حمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة في "عمق أراضي العدو".

وقالت وزارة الدفاع السعودية، إن المملكة تعمل مع شرائكها الدوليين بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم.

وأضافت أن منتسبي القوات الجوية الملكية السعودية يعملون مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.