فرنسا تسجل 627 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات إن 24.975 شخصا يتلقون الرعاية الطبية فى المستشفيات من بينهم 2884 فى العناية المركزة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". كما أعلنت السلطات الصحية أنها سجلت 13.406 إصابات جديدة، بالإضافة إلى 627 حالة وفاة. جدير بالذكر أن عدد ضحايا الوباء بسبب فيروس كورونا فى فرنسا بلغ إلى حد الآن 57567 حالة.

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