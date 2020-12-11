المبعوث الأمريكى : نهج الضغط الأقصى على إيران فعال وناجح

جدة - نرمين السيد - شدد المبعوث الأمريكى لإيران، إليوت أبرامز، اليوم الجمعة، على خطأ المحللين، معتبرا أنهم مخطئون بشأن عدم كفاءة سياسة الضغط الأقصى على نظام طهران، مؤكدا أنها ناجحة وفعالة، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأوضح أبرامز أن حملة الضغط الأقصى تهدف إلى الوصول لاتفاق أفضل، لافتاً إلى أن طهران لا تظهر تغييراً فى السلوك وتنتهك دائما حقوق الإنسان لشعبها. وأشار المبعوث الأمريكى إلى أن مشكلة واشنطن هى مع نظام طهران وليست مع الشعب "بل نحن دائمًا إلى جانب الشعب"، معبرا عن ثقته فى أن يتحقق للشعب الإيرانى الحرية التى يسعى إليها منذ سنوات. من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركى، مايك بومبيو، أن "الولايات المتحدة تدين قرار برلمان إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم"، لافتاً إلى أن "وصول إيران لمستوى تخصيب 20% سيقربها أكثر من صناعة سلاح نووى".

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