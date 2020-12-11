ارتفاع الحصيلة اليومية لإصابات كورونا فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - سجلت بريطانيا اليوم الجمعة ارتفاعا فى الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، على الرغم من انخفاض عدد الوفيات.



جدة - نرمين السيد - سجلت بريطانيا اليوم الجمعة ارتفاعا فى الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، على الرغم من انخفاض عدد الوفيات. وأشارت معطيات وزارة الصحة إلى أن بريطانيا سجلت 21.672 إصابة جديدة بكورونا اليوم مقابل 20.964 أمس الخميس، و424 حالة وفاة مقابل 516 الخميس، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

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