ردا بالمثل.. تركيا تستدعي السفير الإيراني

أعلنت الخارجية التركية استدعاء السفير الإيراني لدى تركيا، معربة عن استيائها إزاء ادعاءات لا أساس لها وجهتها طهران بحق الرئيس رجب طيب أردوغان، وفقا لوكالة الأناضول الحكومية.

جاء ذلك بعد استدعاء إيران للسفير التركي في طهران، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان الرئيس التركي ردد أبيات شعر من قصيدة انفصالية عن نهر آراس، وتعود القصيدة إلى شاعر أذربيجاني شهر، يتحدث فيه عن نهر آراس وقيمته التاريخية لدى الشعب الأذربيجاني.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أردوغان لم يتم إخباره بأن الشعر الذي ردده في باكو بشكل خاطئ يتعلق بالفصل القسري لمناطق شمال آراس عن الوطن الأم إيران.

وأضاف الوزير الإيراني "ألم يعلم أردوغان أنه قد تكلم ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟".

وخضعت منطقة نهر آراس للسيادة الإيرانية حتى عام 1813، لكن طهران تنازلت عنها في وقت لاحق لصالح روسيا بموجب اتفاقية "كلستان".