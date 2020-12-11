أخبار اليمن : الصحة العالمية توفر مليار جرعة من لقاحات كورونا

الصحة العالمية توفر مليار جرعة من لقاحات كورونا
قالت منظمة الصحة العالمية إن برنامج "كوفاكس" وفر زهاء مليار جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركات رائدة، وذلك لتقديمها للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن 189دولة تشارك في البرنامج، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
و"كوفاكس" هو مشروع عالمي طموح لشراء لقاحات الفيروسات وتقديمها لأفقر الناس في العالم.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي، أوضح غيبريسوس أن هناك فجوة بواقع 4.3 مليار دولار، ويحتاج إلى 23.9 مليار دولار لعام 2021.
وحث المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية حينها، جميع الدول على "الوحدة وبناء عالم ما بعد الوباء"، من خلال الاستثمار في اللقاحات والتأهب ضد الوباء القادم والصحة العامة الأساسية والرعاية الصحية الأولية.
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