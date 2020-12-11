بايدن : نتوقع المزيد من الوفيات فى الأيام المقبلة جراء كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم الجمعة "نحذر من ارتفاع كبير فى عدد الوفيات جراء كورونا.. أطلب من الأميركيين الالتزام بارتداء الكمامة".
وتابع بايدن "يجب الوثوق بلقاحات كورونا.. لدينا اقتصاد سئ والمواطنون يعانون جراء هذا الوضع"، حسبما أفادت قناة "العربية".
وطالب بايدن، الكونجرس التحرك لمساعدة الأمريكيين للتصدى لجائحة فيروس كورونا، مشددا "سنعمل على خلق مجتمعات قوية وشاملة".
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