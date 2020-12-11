بعد فيديو الهجوم على مصر.. سكارليت جوهانسون تحت مرمى النيران المصرية

واجهت الممثلة والمغنية الأمريكية سكارليت جوهانسون، حملة واسعة من الانتقادات في مصر؛ وذلك بعد ظهورها في فيديو هاجمت خلاله السلطات المصرية، مطالبة بالإفراج عن نشطاء من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن فيديو جوهانسون جعلها عرضة لهجوم كثير من المصريين ممن وصفوها بـ"الصهيونية"، عقب حديثها عن احتجاز أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والذين أفرج عنهم الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى الهجوم الإعلامي المصري على المغنية الأمريكية، ومطالبتها بعدم التدخل في شئون مصر، حيث وصفت بأنها ممثلة يهودية داعمة للكيان الصهيوني والاستيطان.

وسلط التقرير الضوء على هجوم بعض الإعلاميين مثل نشأت الديهي على الممثلة الأمريكية، قائلا إنها تدعم المنتجات الصهيونية ومعروف عنها أنها يهودية تدعم الإسرائيليين.

أما الفنانة المصرية، ليلى عز العرب، فردت على جوهانسون في مقطع فيديو قالت خلاله إن المغنية الأمريكية "لا تعرف شيئا عن النظام القضائي في مصر"، مشيرة إلى عدم وجود معتقلين بمصر.

وحثت عز العرب جوهانسون على التركيز على حل مشاكل الولايات المتحدة، والاهتمام بقضايا السود وحقوق المرأة في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، اتهمت المحامية والحقوقية الأمريكية، أيرينا تسوكرمان، الممثلة الأمريكية بالتعاون مع الأسرة الحاكمة في قطر وتلقي تمويلات من الدوحة مقابل الهجوم على مصر.

كانت الممثلة الأمريكية طالبت في مقطع فيديو السلطات المصرية بالإفراج عن أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قبل أن يتم الإفراج عنهم الأسبوع الماضي.