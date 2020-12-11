البرلمان الإيطالي يشيد بدور الكويت في حل الأزمة الخليجية

أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب (البرلمان) الإيطالي بييرو فاسينو، اليوم الجمعة، بدور الكويت المحوري في حل الخلاف الخليجي بالاضافة إلى بؤر التوتر الأخرى عبر الحوار والعمل السياسي.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، ذكرت السفارة الكويتية بإيطاليا في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده سفير دولة الكويت في روما الشيخ عزام الصباح مع فاسينو بمقر مجلس النواب الايطالي لبحث التطورات الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال البيان إن رئيس اللجنة البرلمانية أشاد في هذا السياق بالجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الكويت والتقدم الناجح الذي حققته نحو انهاء الخلاف الخليجي بفضل سياستها المتوازنة الحكيمة.

وأكد اهتمام إيطاليا على مختلف المستويات الحكومية والبرلمانية واستمرارها بدعم الملف الكويتي لدى الاتحاد الأوروبي بشأن اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة السفر الى منطقة شنجن الأوروبية.

من ناحيته أثنى الشيخ عزام الصباح على مواقف إيطاليا الإيجابية تجاه الكويت، مشيرًا إلى ان الكويت وايطاليا على نفس النهج في دعم الاستقرار والسلام وحل الخلافات عبر الحوار والعمل السياسي.

وأكد أن جهود الكويت لحل الخلاف الخليجي «تستند على حكمة قادة دول مجلس التعاون وإيمانهم بوحدته كحتمية استراتيجية في التعامل مع التحديات والاستحقاقات الدولية».