كيفية إصدار إذن دخول إلى الإمارات العربية المتحدة

إذا كنت بحاجة إلى إصدار إذن دخول لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب عليك معرفة بعض الأشياء التي حددتها دولة الإمارات لتسمح لك بإصدار إذن الدخول إليها، ومتى يمكنك الدخول بدون إذن دخول، ومتى تحتاج إلى إذن دخول أو تأشيرة إلى دولة الإمارات، ويجب عليك معرفة الجنسيات التي لا تحتاج إلى إذن دخول فقد تكون جنسيتك واحدة منها، وما هي التأشيرة عند الوصول وما مدتها، ومتي يمكن لمواطنو دولة الهند الحصول على تأشيرة أو إذن دخول إلى الإمارات، ومعرفة الجنسيات التي تحتاج إلى إذن دخول مُسبق، وما هو إذن الدخول الذي تحتاج إليه، وما هي الشروط أو الأوراق المطلوبة للحصول على إذن دخول للزوار، وما السياسات التي وضعتها دولة الإمارات للتأشيرة وإذن الدخول، وصلاحية أذونات الدخول، وما يحظره القانون الإماراتي على الأفراد الزائرين بشأن منع مزاولة العمل بتأشيرة زيارة أو سياحة.

الجنسيات التي لا تحتاج إلى تأشيرة أو إصدار إذن دخول:

هناك جنسيات لا تحتاج إلى تأشيرة أو إذن دخول للإمارات العربية المتحدة؛ فمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول أو كفيل لزيارة دولة الإمارات، كما يمكن لهم دخول الدولة بعد إظهار جواز السفر الصادر من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو بطاقة الهوية الخاصة بهم، بمجرد الوصول إلى إحدى بوابات الدخول.

تأشيرة لمده 30 عند الوصول:

التأشيرة عند الوصول إلى الإمارات العربية المتحدة:

هناك عدد من المواطنين لا يطلب منهم القيام بترتيبات مسبقة للحصول على إذن دخول مسبق إلى دولة الإمارات، حيث أنهم يمكنهم الحصول عليه عند وصولهم، كما أنها تكون صالحة لمدة 30 يوم مع ميزة فترة السماح بالتجديد والتي قد تصل إلى 10 أيام.

تأشيرة لمده 90 يوم عند الوصول:

هناك عدد من المواطنين لا يطلب منهم القيام بترتيبات مسبقة للحصول على إذن دخول مسبق إلى الإمارات، حيث يمكنهم الحصول عليه عند الوصول، كما أنها تكون صالحة لمدة 90 يوماً منذ يوم الوصول.

مواطني دولة الهند:

مواطني دولة الهند الذين يحملون جواز سفر عادي ويكون صالح لمدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ الوصول، ويكون لديهم تأشيرة زيارة أو بطاقة إقامة دائمة صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، أو تأشيرة إقامة صادرة من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وتكون صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، كما يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول لمدة لا تزيد عن 14 يوماً للإقامة في دولة الإمارات، كما يمكنهم القيام بالتقدم بطلب لتمديد الإقامة لمدة 14 يوم إضافي.

الجنسيات التي تحتاج إلى إذن دخول مُسبق لدخول دولة الإمارات:

إذا لم تكن من إحدى الدول التي سمحت لهم دولة الإمارات العربية المتحدة بالدخول دون تأشيرة أو إذن دخول عند الوصول، سيجب عليك أن تأتي بإذن دخول والذي يقوم الكفيل الخاص بك بالقيام بإصداره قبل الوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

كيفية معرفة نوع إذن الدخول الذي تحتاج إليه:

إن إذن الدخول الذي تحتاج إليه يستلزم إصداره من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ويعتمد على سبب الزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يتم التقدم لطلبات وأذونات الدخول لعده أسباب وهي:

السياحة: ويتم القيام بالتقدم لطلب أو غرض السياحة عن طريق وكالات السياحة والسفر وعن طريق شركات الطيران.

ويتم القيام بالتقدم لطلب أو غرض السياحة عن طريق وكالات السياحة والسفر وعن طريق شركات الطيران. العمل: وفي هذه الحالة سيتم إصدار تأشيرة العمل من قبل جهة العمل.

وفي هذه الحالة سيتم إصدار تأشيرة العمل من قبل جهة العمل. الترانزيت: ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات الطيران العاملة في دولة الإمارات.

ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات الطيران العاملة في دولة الإمارات. الزيارة: وتتم من خلال صديق أو قريب لك في دولة الإمارات.

الأوراق المطلوبة للقيام بالتقدم بإذن دخول للزائر:

تتطلب الأوراق المطلوبة عدة شروط:

أن يكون لديه كفيل يقوم بالقيام بالتقدم لطلب إذن الدخول بدلاً منه، وقد يكون هذا الكفيل:

مواطن إماراتي. جهة حكومية. وافد مقيم ويتمتع بإقامة سارية في دولة الإمارات. شركات ومؤسسات القطاع الخاص أو المناطق الحرة. إحدى شركات الطيران العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الشركات والفنادق السياحية والتي مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.جواز سفر رسمي بصلاحية لا تقل عن ستة شهور.

ألا يكون ممنوع من دخول الإمارات أو تم ترحيله من قبل إلا عند صدور موافقة وإذن دخول جديد من الدولة.

أذونات الدخول والتأشيرات وسياستها:

يعمل نظام أذونات الدخول أو التأشيرات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اللوائح والقوانين التي يتم إصدارها من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب والتي تعمل تحت إشرافها في دولة الإمارات.

تعتمد صلاحية إذن الدخول والمدة الزمنية له والذي يسمح له في تلك الحالة بدخول الدولة على نوع التأشيرة التي تم إصدارها، أما بالنسبة لصلاحية إذن الدخول لمقيمين دول مجلس التعاون الخليجي فمدته تكون 30 يوم من تاريخ الإصدار.

أما بالنسبة لتأشيرات الترانزيت فهي تمتد لمدة 96 ساعة، وتستمر صلاحية التأشيرة قبل الدخول إلى 14 يوماً من تاريخ الإصدار، كما أنه تسري مدة صلاحية مختلفة للتأشيرة متعددة الدخول وإذن الدخول المؤقت للعمل.

صلاحية ومدة إذن الدخول في دولة الإمارات:تحريم القانون الدولي لدولة الإمارات على ممارسة العمل بتأشيرة سياحة أو زيارة:

يمنع القانون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة من ممارسة العمل للسائحين أو الأفراد القادمين للزيارة وهم لديهم تأشيرة سياحة أو زيارة وذلك إذا كان العمل بأجر أو لا، كما يتعرض المخالف لذلك القانون بدفع غرامة مالية والترحيل، كما هو الحال مع الشركات التي تسمح بالعمل للأفراد الذين هم في وضعية تأشيرة سياحة أو زيارة فتتعرض الشركة للغرامة والمساءلة، وكذلك لا يمكن للشخص العمل داخل دولة الإمارات إلا بعد إصدار تأشيرة أو تصريح عمل له من الجهات المعنية، وهذا وفقاً لقانون العمل الإماراتي، وقوانين الإقامة في الدولة.