دوت الخليج :- تفقد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات الخميس مستشفى الأمير حمزة الميداني في طبربور للاطلاع على مراحل البناء والتجهيزات المختلفة . وصحب عبيدات في جولته الرئيس التنفيذي للبداد كابيتال زايد البداد وعدد من اعضاء الفريق الهندسي والفني . وقالت مصادر المدينة نيوز بأن افتتاح المستشفى سيتم منتصف هذا الشهر . شاهدوا الفيديو والصور :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو وصور : عبيدات يتفقد مستشفى الامير حمزة الميداني والافتتاح منتصف الشهر الحالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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