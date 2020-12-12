جوتيريش : العالم فشل فى تنسيق رد مشترك على جائحة كورونا

وشدد جوتيريش، فى كلمة مسجلة ألقاها، اليوم الجمعة، كضيف شرف فى منتدى جائزة نوبل للسلام لمناقشة التعددية والحوكمة العالمية فى أعقاب جائحة كورونا، على أن الحكومات فشلت فى تنسيق رد جماعى على هذا التهديد المشترك غير المسبوق، مضيفا: "كانت الاستجابة مجزأة وفوضوية، حيث تنافست البلدان والمناطق وحتى المدن ضد بعضها البعض على الإمدادات الأساسية والعاملين فى الخطوط الأمامية".
وشدد جوتيريش على ضرورة منع تكرار نفس الشيء فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات ضد الفيروس التاجى، كى تكون "المنفعة عامة وعالمية".
ولفت الأمين العام إلى ازدياد الفقر المدقع، بالإضافة إلى تنامى خطر المجاعة فى مختلف مناطق العالم، لافتا إلى أن العديد من الدول النامية منخفضة ومتوسطة الدخل تحتاج إلى دعم فورى لتجنب أزمة السيولة النقدية واضطرت إلى الاختيار بين تقديم الخدمات الأساسية لدعم شعوبها وسداد ديونها.
وأعرب جوتيريش عن أمله فى توسيع مبادرات تخفيف عبء الديون الصادرة عن مجموعة العشرين، مضيفا: "على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى إصلاح الهيكل العالمى لتعزيز شفافية الديون واستدامتها".
وتابع: "التأثير الاجتماعى للجائحة هائل ومتزايد، ولا يوجد لقاح يمكنه عكس الضرر الذى حدث بالفعل".
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