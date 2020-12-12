تركيا تستدعى السفير الإيرانى ردا على إجراء مماثل من طهران

جدة - نرمين السيد - استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، سفير إيران، ردا على إجراء مماثل من جانب طهران حين استدعت السفير التركى احتجاجا على تصريحات للرئيس التركى، رجب طيب أردوغانن حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقالت الخارجية التركية، إنها أعربت للسفير الإيرانى بأنقرة عن استيائها إزاء ادعاءات لا أساس لها وجهتها طهران بحق الرئيس رجب طيب أردوغان. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير التركى لدى إيران دريا أورس، للاحتجاج على أبيات شعرية قرأها أردوغان، اعتبرتها طهران تستهدف وحدة أراضيها. وقالت الخارجية الإيرانية إن تصريحات أردوغان "مرفوضة وتدخل فى الشأن الإيرانى وطالبنا أنقرة بالتوضيح". بينما كانت كلمات القصيدة التى رددها أردوغان كالتالى: "لقد فرّقوا نهر آراس.. وملؤوه بالرمل.. لم أكن أريد فراقك.. ففرقونا قسرا".

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