آخر محاولة.. ترامب يتغزل في المحكمة العليا لتحويل نتائج الانتخابات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا إلى إظهار "حكمة وشجاعة عظيمتين" في التعامل مع دعوى ضد نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة والتي تؤكد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أمس الجمعة: "إذا أظهرت المحكمة العليا حكمة وشجاعة عظيمتين فسوف يفوز الشعب الأمريكي ربما بأهم دعوى في التاريخ وستحظى عمليتنا الانتخابية بالاحترام مجددا".
وجاءت هذه التغريدة تعليقا على الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام في تكساس كين باكستو بطلب الاعتراف بعدم قانونية نتائج التصويت في أربع ولايات متأرجحة فاز فيها بايدن (وهي بنسلفانيا وجورجيا وويسكونسن وميشيغان) وتفويض الهيئات التشريعية في هذه الولايات باختيار الممثلين عنها في المجمع الانتخابي بغض النظر عن نتائج التصويت.
وأعربت 18 ولاية أخرى خاضعة لسيطرة الجمهوريين و126 من أصل 196 عضوا جمهوريا في مجلس النواب عن دعمهم لهذه الدعوى.
وعلى الرغم من نتائج التصويت، يصر ترامب على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، متهما خصومهم الديمقراطيين بالاحتيال.
وقدمت حملة ترامب الانتخابية عشرات الدعاوى ضد نتائج التصويت في الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في السباق الرئاسي لكن القضاء رفض معظمها.
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