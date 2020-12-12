ماكرون يزور لبنان في هذا الموعد

قالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في 22 و23 ديسمبر الجاري.

وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان في إطار المبادرة الفرنسية لدعم البلاد بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، والأزمة الاقتصادية والسياسية الطاحنة التي تضرب البلاد.

وفي وقت سابق، أكد ماكرون أن فرنسا لن تتخلى عن لبنان، متعهدا بتقديم الدعم والمساعدة للشعب اللبناني بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري قبل حضور الرئيس الفرنسي، الذي يامل في اعتماد خارطة الطريق عبر حكومة "مهمة" تتبنى برنامج إصلاحي سيفتح الباب أمام المساعدات إلى لبنان.

وشهد لبنان كارثة في اغسطس الماضي نتيجة انفجار أطنان من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ما خلف عشرات القتلى ومئات الجرحة، فضلا عن تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة.