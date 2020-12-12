قالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في 22 و23 ديسمبر الجاري.
وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان في إطار المبادرة الفرنسية لدعم البلاد بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، والأزمة الاقتصادية والسياسية الطاحنة التي تضرب البلاد.
وفي وقت سابق، أكد ماكرون أن فرنسا لن تتخلى عن لبنان، متعهدا بتقديم الدعم والمساعدة للشعب اللبناني بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري قبل حضور الرئيس الفرنسي، الذي يامل في اعتماد خارطة الطريق عبر حكومة "مهمة" تتبنى برنامج إصلاحي سيفتح الباب أمام المساعدات إلى لبنان.
وشهد لبنان كارثة في اغسطس الماضي نتيجة انفجار أطنان من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ما خلف عشرات القتلى ومئات الجرحة، فضلا عن تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون يزور لبنان في هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.