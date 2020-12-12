أمريكا تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت شركة موديرنا الأمريكية، إن الولايات المتحدة تقدمت بطلب للحصول على 100 ملون جرعة إضافية من لقاحها المحتمل لفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تحصل عليها واشنطن إلى 200 مليون.

وذكرت الشركة أنه ن بين أول 100 مليون جرعة تم شراؤها من قبل حكومة الولايات المتحدة ، سيتم تسليم ما يقرب من 20 مليون جرعة بحلول نهاية ديسمبر 2020 وسيتم تسليم الرصيد المتبقي في الربع الأول من عام 2021.

وأوضحت أن الـ100 مليون جرعة الجديدة سيتم تسليمها في الربع الثاني من عام 2021، وستتم العملية بعد صدور موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتنتظر الإدارة الأمريكية موافقة هيئة الأغذية والأدوية للبدء في استخدام لقاح شركتي الأدوية فايزر وبيونتيك، ومن بعده لقاح موديرنا، حيث أعلنت بريطانيا منح ترخيص طارئ لاستخدام اللقاح الأول بعدما تجاوزت فعاليته 90%.